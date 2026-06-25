Lubuskie Policja opublikowała nagranie. Chwali kierowców za to zachowanie Oprac. Michał Malinowski |

Zielona Góra. Korytarz życia na S3 Źródło zdj. gł.: KWP w Gorzowie Wielkopolskim

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W poniedziałek (22 czerwca) na odcinku drogi ekspresowej S3 z Nowej Soli w kierunku Zielonej Góry doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. W wyniku tego powstał kilkukilometrowy korek. Kierowcy zachowali się jednak wzorowo, tworząc korytarz życia dla jadących do poszkodowanych służb ratunkowych.

Korytarz życia na S3 Źródło zdjęcia: KWP w Gorzowie Wielkopolskim

- Dzięki temu, że powstał korytarz, policjanci i służby ratunkowe mogły dojechać na miejsce i po wykonaniu niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia, wydzielić pas, aby rozładować korek i umożliwić pojazdom dalszą podróż - podała podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

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Policjanci przypominają, że korytarz życia należy stworzyć, gdy tylko widzimy, że droga zaczyna się blokować lub gdy tworzy się zator.