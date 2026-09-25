Lubuskie Po śmierci generała Mirosława Różańskiego wybiorą nowego senatora Filip Czekała |

Nie żyje generał Mirosław Różański Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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W piątek szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zarządził wybory uzupełniające do Senatu w województwie lubuskim, w okręgu wyborczym nr 20 - obejmującym obszar powiatów krośnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielonej Góry - na niedzielę 22 listopada.

Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego.

Generał zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska postanowieniem z 27 sierpnia formalnie stwierdziła wygaśnięcie mandatu senatora Różańskiego.

Generał Mirosław Różański - kim był

Generał Różański był senatorem obecnej, XI kadencji. W Izbie Wyższej jako doświadczony wojskowy w stanie spoczynku pełnił funkcję przewodniczącego senackiej komisji obrony narodowej, zajmującej się m.in. opiniowaniem kluczowych dla obronności ustaw. Do Senatu w wyborach 2023 roku Różański dostał się z ramienia Trzeciej Drogi, startując z okręgu nr 20, obejmującego część województwa lubuskiego z Zieloną Górą. Po rozłamie w Polsce 2050, od marca wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.

Różański był też jednym z autorów obecnie funkcjonującego systemu dowodzenia w Wojsku Polskim - jest współtwórcą Dowództwa Generalnego, które działa od początku 2014 r. i powstało z połączenia istniejących wcześniej oddzielnych dowództw sił lądowych, morskich, powietrznych i specjalnych. W 2013 r. Różański był pełnomocnikiem szefa MON do spraw wdrażania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a następnie od sierpnia 2013 r. szefem grupy organizacyjnej Dowództwa Generalnego.

Generał Mirosław Różański Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

Stanowisko Dowódcy Generalnego gen. Różański objął w 2015 roku decyzją ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego; prezydent Komorowski mianował go też wtedy na stopień generała broni. Z funkcji zrezygnował pod koniec 2016 roku, przed końcem trzyletniej kadencji - postanowił wtedy o odejściu z wojska, w związku z czym prezydent Andrzej Duda w 2017 r odwołał go ze stanowiska. Odejście związane było z konfliktem generała z ówczesnym ministrem obrony Antonim Macierewiczem, dotyczącym m.in. wizji rozwoju armii czy polityki resortu obrony dotyczącej modernizacji wojska i politycznej kontroli nad nim.

W 2020 roku generał Różański wszedł w skład sztabu kandydującego w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni, potem związał się m.in. z think tankiem Instytut Strategie 2050. W 2023 roku jako reprezentant Trzeciej Drogi, w skład której weszła Polska 2050 Szymona Hołowni, dostał się do Senatu, gdzie objął funkcję szefa komisji obrony. Przed związaniem się z powstającym Dowództwem Generalnym, gen. Różański był oficerem wojsk zmechanizowanych. Dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Na tym stanowisku był m.in. pomysłodawcą i realizatorem nowego modelu szkolenia strzelców wyborowych, wdrażał do sił zbrojnych kołowe transportery opancerzone Rosomak i formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany. W 2007 r. został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku. Pierwszy stopień generalski - generała brygady - otrzymał w 2005 roku, będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów Wojska Polskiego.

Był żonaty, miał trójkę dzieci.