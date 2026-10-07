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Lubuskie

Konfederacja łączy siły z PiS. "Byle nie Platforma!"

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Janusz Kubicki do 2024 roku rządził Zieloną Górą
Zielona Góra. Janusz Kubicki pogodzony z porażką w wyborach na prezydenta Zielonej Góry (wideo z 21 kwietnia 2024 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Janusz Kubicki, były prezydent Zielonej Góry, który ogłosił swój start w wyborach uzupełniających do Senatu może liczyć na poparcie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale też Konfederacji. W zaplanowanych 22 listopada uzupełniających wyborach zmierzy się m.in. z wdową po zmarłym senatorze gen. Mirosławie Różańskim i Joanną Senyszyn.

O poparciu Janusza Kubickiego przez Konfederację poinformowali w środę lokalni działacze partii.

- Chcemy przekonać Zielonogórzan: byle nie Platforma! Po naszej stronie nie może być tak, że będzie pięciu czy dziesięciu kandydatów. Dlatego my postanowiliśmy nie wystawiać swojego kandydata (...) Janusz Kubicki lepiej rządził Zieloną Górą niż obecny prezydent. I to jego popieramy - mówił Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, cytowany przez "Gazetę Lubuską".

Janusz Kubicki
Janusz Kubicki
Źródło zdjęcia: TVN24

Janusz Kubicki swój start w zaplanowanych na 22 listopada wyborach ogłosił w piątek. "Polityka jest nie tylko po coś, ale przede wszystkim dla kogoś. Tak przez całe życie ją postrzegałem, dziś potrzebuję skorzystać z Waszego wsparcia i pomocy" - napisał.

Jak informował Patryk Michalski z TVN24+, w nieoficjalnych rozmowach politycy PiS spekulowali, że być może w ogóle nie wystawią kandydata, jeżeli były prezydent Zielonej Góry zdecyduje się na start. Tak faktycznie się stało - PiS nie zarejestrował swojego komitetu. Do Państwowej Komisji Wyborczej został zgłoszony natomiast komitet Pakt Senacki Prawicy, którego pełnomocnikiem wyborczym jest poseł PiS Jerzy Materna, a pełnomocnikiem finansowym Krystian Pacholik, działacz Konfederacji.

Kubicki kandyduje jednak z komitetu "Po pierwsze Lubuskie".

Ruch na rzecz byłego prezydenta

Z kandydowania do Senatu zrezygnowała Oliwia Tomczyk-Iwko, która miała startować z własnego komitetu, ale liczyć mogła na wsparcie Ruchu Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik.

"Po rozmowach prowadzonych na prawicy podjęliśmy decyzję o taktycznym wycofaniu się z wystawienia własnego kandydata w tych wyborach. Nie chcemy doprowadzić do niepotrzebnego rozbijania głosów po stronie opozycyjnej. Traktujemy te wybory jako pilotaż i polityczny sparing przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi" - poinformowała liderka Ruchu Biało-Czerwoni. Jak przekazała "Ruch Biało-Czerwoni wspiera ideę paktu opozycji", czyli Janusza Kubickiego.

Komitetów więcej niż kandydatów

PKW poinformowała o utworzeniu w sumie 12 komitetów wyborczych. Swój start w wyborach zapowiedziało póki co czterech kandydatów. Poza Kubickim są to Zdzisława Różańska (Koalicja 15 października), Tomasz Naruszewicz (wspierany jest przez Konfederację Korony Polskiej, ale założył też własny komitet) i Joanna Senyszyn (Nowa Fala Profesor Senyszyn).

Utworzenie komitetu daje możliwość zgłaszania przedstawicieli do obwodowych komisji wyborczych, stąd prawdopodobnie niektóre komitety nie wystawiają w wyborach swojego kandydata.

"Całe życie służył Polsce, dziś ja chcę iść dalej tą drogą"

Zdzisława Różańska to żona zmarłego niedawno generała Mirosława Różańskiego. To właśnie po jego śmierci odbywają się wybory uzupełniajace.

"Moje życie było związane ze służbą wojskową i działalnością publiczną męża, świętej pamięci generała Mirosława Różańskiego - żołnierza, dowódcy i senatora. Widziałam jak istotna jest odpowiedzialność za podejmowane decyzje, jak ważne są rozmowy z ludźmi i jak wiele znaczy konsekwentne doprowadzanie spraw do końca. To doświadczenie pozostaje częścią mojego życia, ale mam również własną drogę, własne przekonania i własne spojrzenie na sprawy publiczne. Nie zamierzam nikogo zastępować ani naśladować. Chcę opierać się na tym, co sama przeżyłam, czego się nauczyłam i co przez lata zbudowałam. Mirosław służył Polsce przez całe swoje życie. Dziś ja chcę iść dalej tą drogą - pamiętając o jego dokonaniach i zasługach dla Rzeczypospolitej" - napisała w mediach społecznościowych wspólna kandydatka rządzacej w Polsce koalicji.

- Będziemy wszyscy pracowali, żeby pani Różańska wygrała - zapowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Polak.

"Jesteśmy dumni, że przyjęła naszą propozycję, by kandydować" - napisał Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego z Unii Centrum.

Kandydat Brauna

Trzecim kandydatem - Konfederacji Korony Polskiej - ma być Tomasz Naruszewicz, rekomendowany przez Grzegorza Brauna, który, ogłaszając to, powiedział między innymi: - Jest to kandydat (...) politycznie ekumeniczny - prawicowy, prawacki, wolnościowy, narodowy, konserwatywny, solidarnościowy kandydat. Głosujcie. Tomasz Naruszewicz do Senatu. 

Tomasz Naruszewicz jest wiceprzewodniczącym Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej. To wieloletni animator wydarzeń patriotycznych i członek władz stowarzyszeń: Solidarni 2010, Lubuszanie dla Rzeczypospolitej, Pamięć Polskich Kresów, Związku Żołnierzy AK i Ruchu Obrony Polaków. Zorganizował kilkadziesiąt otwartych spotkań i wystąpień z dziennikarzami, politykami, pisarzami i komentatorami życia społeczno-kulturalnego.

Czerwone korale w Lubuskiem

Czwartą kandydatką jest profesor Joanna Senyszyn, o której było głośno przy okazji zeszłorocznych wyborów prezydenckich.

"Będziemy teraz kandydować w Zielonej Górze, to znaczy konkretnie ja będę kandydować na senatora w Zielonej Górze po generale Różańskim. Jest miejsce i musimy kogoś wybrać. Wybierzcie Nową Falę. Wybierzcie mnie, bo my nie jesteśmy ani Trzecią Drogą, ani czwartą drogą, tylko jedyną właściwą drogą" - zachęca Senyszyn.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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