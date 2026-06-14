Mógł coś wiedzieć o śmierci kobiety, nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie żarskim (woj. lubuskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Żary

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Tragiczny zwrot w sprawie śmierci kobiety, której ciało odnaleziono w sobotę w Lubsku (woj. lubuskie). Wcześniej policjanci apelowali o pomoc w ustaleniu tożsamości kierowcy, który tego dnia poruszał się ulicami miasta srebrnym Volkswagenem Polo. Śledczy informowali, że autem jechał mężczyzna, który mógł coś wiedzieć na temat okoliczności tego zdarzenia.

- Został znaleziony mężczyzna, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności śmierci tej kobiety z Lubska, której zwłoki zostały znalezione w sobotę. Mężczyzna nie żyje - informuje tvn24.pl młodszy aspirant Żaneta Kumoś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Sprawą zajmie się teraz prokuratura w Zielonej Górze. - Nie mam zgody na udzielanie informacji - mówi Ewa Antonowicz, rzecznik prasowy Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Znaleziono ciało kobiety

Ciało kobiety znaleziono 13 czerwca w Lubsku, w powiecie żarskim. Mundurowi nie udzielają na razie informacji na temat okoliczności zdarzenia i powodu śmierci kobiety.

Źródło: Google Maps

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