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Lubuskie

Mógł coś wiedzieć o śmierci kobiety, nie żyje

Svitlana Kucherenko
Mateusz Czajka
Zespół autorów
Oprac. Svitlana KucherenkoOprac. Mateusz Czajka
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Samochód, którym może poruszać się poszukiwany mężczyzna
Do zdarzenia doszło w powiecie żarskim (woj. lubuskie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Policja Żary
Policjanci ustalili mężczyznę, który mógł mieć wiedzę o śmierci kobiety z Lubska (woj. lubuskie), jednak on również nie żyje. Sprawą zajmie się prokuratura w Zielonej Górze.

Tragiczny zwrot w sprawie śmierci kobiety, której ciało odnaleziono w sobotę w Lubsku (woj. lubuskie). Wcześniej policjanci apelowali o pomoc w ustaleniu tożsamości kierowcy, który tego dnia poruszał się ulicami miasta srebrnym Volkswagenem Polo. Śledczy informowali, że autem jechał mężczyzna, który mógł coś wiedzieć na temat okoliczności tego zdarzenia.

- Został znaleziony mężczyzna, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności śmierci tej kobiety z Lubska, której zwłoki zostały znalezione w sobotę. Mężczyzna nie żyje - informuje tvn24.pl młodszy aspirant Żaneta Kumoś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Sprawą zajmie się teraz prokuratura w Zielonej Górze. - Nie mam zgody na udzielanie informacji - mówi Ewa Antonowicz, rzecznik prasowy Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Znaleziono ciało kobiety

Ciało kobiety znaleziono 13 czerwca w Lubsku, w powiecie żarskim. Mundurowi nie udzielają na razie informacji na temat okoliczności zdarzenia i powodu śmierci kobiety.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Żary
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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