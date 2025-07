Krowa wpadła do stawu. Strażacy wyciągnęli ją przy użyciu węży Źródło: OSP KSRG Lipki Wielkie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o krowie, która wpadła do stawu i nie może się z niego wydostać, strażacy odebrali we wtorek przed godziną 21. Do zdarzenia doszło przy ulicy Szosowej w Lipkach Wielkich.

Na miejsce udały się dwa zastępy straży pożarnej - jeden z komendy w Gorzowie Wielkopolskim oraz jeden z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipkach Wielkich.

Strażacy obwiązani krowę, by ją wydostać ze stawu Źródło: OSP KSRG Lipki Wielkie

Zrobili zawiesia z węży

- Strażakom z pomocą przyjechał rolnik, który turem, czyli ciągnikiem z ładowaczem z przodu ciągnął zawiesia zrobione z węży strażackich, przy pomocy których ta krowa została wyciągnięta na brzeg - wyjaśnił aspirant Karol Brzozowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Cała akcja zajęła trwała około dwóch godzin.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo