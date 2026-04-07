Fotografował urządzenia kolejowe. 48-latek z Chin zatrzymany

Zakaz fotografowania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

6 kwietnia służby otrzymały dwa zgłoszenia dotyczące mężczyzny, który fotografował urządzenia infrastruktury kolejowej w Kowalewie. Zaniepokojony świadek zdarzenia poinformował o sytuacji policję w Słubicach. Podobne zgłoszenie wpłynęło do Straży Ochrony Kolei.

- To funkcjonariusze SOK zauważyli, a następnie ujęli opisywanego w zgłoszeniu mężczyznę. Okazał się nim 48-letni obywatel Chin. Zabezpieczyli telefony, które posiadał. Zostaną poddane szczegółowym oględzinom - poinformował nadkom. Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.

Teraz policjanci będą prowadzić czynności z 48-latkiem, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności dotyczące zdjęć, które zrobił. - Jest to niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa publicznego, biorąc pod uwagę napiętą sytuację międzynarodową i związane z tym zagrożenia. O sprawie poinformowano prokuraturę oraz inne służby - dodał rzecznik lubuskiej policji.

Kontrolują stacje, bocznice, torowiska

Od kwietnia 2025 roku w Polsce obowiązuje zakaz fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa - chodzi o miejsca oznaczone specjalną tablicą. Za złamanie zakazu grozi kara aresztu lub grzywny, a także konfiskata sprzętu.

Zakaz fotografowania - rozporządzenie MON

Z kolei od listopada policjanci prowadzą operację "TOR", której celem jest zapewnienie utrzymania infrastruktury kolejowej. Kontrolują rejony stacji, bocznic, wiaduktów, węzłów przesiadkowych oraz torowisk.

- Jeśli ktoś zaobserwuje coś budzącego niepokój, warto jak najszybciej zgłosić taką sytuację, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - przypomina nadkom. Kimet.

OGLĄDAJ: TVN24 HD