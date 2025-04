Pirat pędził przez wieś. Stracił prawo jazdy, dostał 2500 złotych mandatu

Gorzów Wielkopolski. Zatrzymani dwaj piraci drogowi Źródło: Lubuska policja

Policjanci zatrzymali kierującego busem, który w terenie zabudowanym pędził ponad 125 kilometrów na godzinę. Niebezpieczną jazdę zarejestrowali funkcjonariusze jadący nieoznakowanym radiowozem.

Do zatrzymania pirata drogowego doszło w niedzielę. - Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pełnili służbę na drodze krajowej 92. Mundurowi sprawdzali prędkość przy użyciu radiowozu wyposażonego w wideorejestrator - informuje młodszy aspirant Bartosz Kulej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Kierowca busa jechał o 75 km/godz. za szybko Źródło: Lubuska policja

W trakcie patrolu, w miejscowości Koryta (powiat sulęciński), funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa sprintera. - Przeprowadzony pomiar wykazał, że przekroczył on dozwoloną prędkość, jadąc 125 kilometrów na godzinę na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczona do 50 kilometrów na godzinę - podaje Kulej.

Na 42-latka policjanci nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych. Ponadto mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Ta sama droga, podobne "wyczyny"

W tym samym dniu także na drodze krajowej 92 w miejscowości Pniów (powiat sulęciński) kierujący osobową skodą nie zwolnił do przepisowych 50 km/godz. i w obszarze zabudowanym jechał 107 km/godz. Jego jazdę także zarejestrował wideorejestrator. Choć jechał on nieco wolniej niż kierowac mercedesa sprintera, poniósł poważniejsze konsekwencje.

Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych Źródło: Lubuska policja

- W związku z tym, że 60-latek już wcześniej popełnił wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości, podlegające zasadom recydywy, został ukarany wyższym mandatem w wysokości 3000 zł. Do jego konta zostało przypisanych 13 punktów karnych. Ponadto mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące - przekazał Kulej.