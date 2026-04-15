Lubuskie

Jeździ i zbiera punkty karne. Kiedy Łukasz Mejza straci prawo jazdy?

Łukasz Mejza
Łukasz Mejza coraz bliższy utracie prawa jazdy, ale procedury wciąż trwają
Źródło: TVN24
Łukasz Mejza jest coraz bliżej utraty prawa jazdy. Policja chce ukarać posła za jego rajd na S3 w październiku. Miał wtedy na liczniku 200 kilometrów na godzinę. Choć ostatecznie Mejza sam zrzekł się immunitetu w marcu, procedury trwają, a "łańcuch" zaangażowanych instytucji jest długi.

Jak wyliczyli dziennikarze RMF FM, Łukasz Mejza za dotychczasowe wykroczenia drogowe zebrałby już ponad 168 punktów karnych. Limit to 24, a mimo to poseł wciąż ma prawo jazdy. To, że go jeszcze nie stracił zawdzięcza immunitetowi. Żeby pociągnąć parlamentarzystę do odpowiedzialności karnej trzeba pokonać długą "ścieżkę".

Rajd na S3 i wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary

W październiku Komenda Główna Policji oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego złożyły wnioski o ukaranie Łukasza Mejzy. GITD chce pociągnięcia Mejzy do odpowiedzialności za popełnienie dziewięciu wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary.

Z kolei policja chce ukarania posła, w związku z jego rajdem na trasie S3. Chodzi o sytuację z 13 października, kiedy poseł został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości - jechał z prędkością 200 km/h przy dozwolonej do 120. Policja chciała go wtedy ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami. Poseł zasłonił się jednak immunitetem.

Uruchomiono standardową procedurę uchylenia immunitetu. W związku z nieprzyjęciem mandatu policja zawnioskowała o pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Wniosek z dolnośląskiej komendy trafił następnie do Komendy Głównej Policji.

Potem Łukasz Mejza tłumaczył, że nie przyjął mandatu, bo spieszył się na lotnisko. Przeprosił za swoje zachowanie i oświadczył, że zrzeknie się immunitetu. "Tak, jak obiecałem, natychmiast zrzekam się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Żałuję tego, co zrobiłem, i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam" - przekazywał wtedy Mejza.

Jak wskazała wtedy Kancelaria Sejmu, w związku z uruchomioną już wcześniej procedurą poseł nie mógł już "w sposób skuteczny samodzielnie powiadomić o 'zrzeczeniu się immunitetu' zanim wniosek w tej sprawie formalnie nie wpłynie do marszałka Sejmu". 

Komendant Główny Policji podpisał wniosek o ukaranie posła 30 października. Z kolei 7 listopadada minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek podpisał wniosek o uchylenie immunitetu Mejzie. Dopiero potem komplet dokumentów trafił do Sejmu.

Polska

Zrzekł się immunitetu

Oświadczenia, w których poseł PiS wyraża zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności w dwóch sprawach dotyczących wykroczeń drogowych (KGP i GITD) wpłynęły do Sejmu 19 marca. Zgodnie z procedurą, przekazano je do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, żeby wyraziła opinię, czy są one poprawne z formalnego punktu widzenia.

25 marca komisja wydał pozytywną opinię. Sam zainteresowany nie pojawił się na posiedzeniu. - Tego samego lub kolejnego dnia opinię przekazano do gabinetu marszałka - słyszymy w sekretariacie komisji.

Ostatnim ogniwem starosta

Jak ustaliła reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Sejm przekazał dokumenty dotyczące immunitetu do Prokuratury Generalnej 1 kwietnia. Z kolei prokuratura przesłała je 7 kwietnia do Komendy Głównej Policji.

Gdy dokumenty dotrą już do lubuskiej policji, ta będzie mogła skierować do właściwego starostwa wniosek o odebranie prawa jazdy. Decyzję administracyjną wyda starosta.

Wówczas kierowca otrzymuje wezwanie na obowiązkowe badania psychologiczne oraz egzamin sprawdzający kwalifikacje (teoria i praktyka) w ośrodku ruchu drogowego. Brak zdania egzaminu oznacza cofnięcie uprawnień.

Dalej jeździ i zbiera punkty karne

Procedury trwają, a Łukasz Mejza dalej jeździ i wydłuża listę popełnionych wykroczeń. Kilka dni temu znów przekroczył prędkość i to na tej samej trasie - na S3 pod Zieloną Górą miał 150 km/h. Ukarano go mandatem w wysokości 800 złotych, który przyjął. Dodatkowo otrzymał dziewięć punktów karnych.

- Przekroczyłem prędkość na drodze szybkiego ruchu, w związku z tym kara jest pożądana i adekwatna. (...) Trzeba ponieść konsekwencje i tyle - skwitował w środę w Sejmie Łukasz Mejza.

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica