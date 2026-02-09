Po zderzeniu z osobówką tir przewrócił się na bok

Gorzów Wielkopolski Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek po godzinie 16 na 48. kilometrze drogi krajowej nr 22 - to jej odcinek między Gorzowem Wielkopolskim a rondem, na którym łączy się ona z drogą krajową nr 24 - czołowo zderzyły się tir i osobowa Toyota.

Policja poinformowała, że nieprzytomnego kierowcę auta osobowego pogotowie zabrało do szpitala. Droga jest zablokowana przez przewróconą ciężarówkę, z której na jezdnię wysypała się karma.

Jak przekazał Michał Mołodczak, zastępca komendanta miejskiego PSP w Gorzowie, kierowca samochodu osobowego był uwięziony w pojeździe, strażacy musieli go wycinać przy użyciu sprzętu specjalistycznego.

Tir przewrócił się na bok, droga jest zablokowana Źródło: Policja Gorzów Wlkp. / Facebook

- Na miejscu pracują służby i wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Omijajmy to miejsce przez najbliższe godziny, korzystajmy z objazdów - powiedział nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Miejsce wypadku można ominąć trasą ekspresową S3 i DK24.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Anna Winiarska /tok