84-letnia rowerzystka nie żyje. Policja szuka świadków

Do zdarzenia doszło we wtorkowy poranek, chwilę po godzinie 8 rano. Na drodze wojewódzkiej numer 278 z Bojadeł do miejscowości Kartno potrącono 84-letnią rowerzystkę.

Jak przekazała Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze, bezpośrednio za kobietą jechał 55-letni kierowca mazdy, w którego wjechał 54-letni kierowca audi. W wyniku zderzenia dwóch aut, kierowca mazdy uderzył w rowerzystkę.

Na miejscu obecne były służby ratunkowe. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Mimo prowadzonej reanimacji, kobiety nie udało się uratować. Kierowcy obu samochodów byli trzeźwi. Sprawcą wypadku jest kierowca audi - podała podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Wszystkie osoby, które były świadkami zderzenia policja prosi o kontakt z komendą pod numerami telefonów: 47 795 24 11 lub 47 795 64 11.