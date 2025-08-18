Popłynął łódką na ryby. Nie żyje

sspr Źródło: Specjalistyczna Służba Poszukiwawczo Ratunkowa w Świebodzinie

Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Wyszanowo. Służby otrzymały zgłoszenie w niedzielę około godziny 19.15. - Pewien mężczyzna poinformował nas, że osoba z jego rodziny wypłynęła na łódce na jezioro, żeby łowić ryby. Po pewnym czasie zorientował się, że na akwenie znajduje się już tylko przewrócona łódka - przekazał kapitan Michał Rosół, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

Znaleźli ciało. Będą wyjaśniać, co się wydarzyło

Na miejscu pojawiło się 30 strażaków oraz Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa z Kostrzyna nad Odrą. Działania prowadzono przy użyciu sonaru. - To właśnie strażacy z tej specjalistycznej grupy znaleźli i wyłowili ciało mężczyzny. Miał około 50 lat - dodał Rosół.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Międzyrzecza pod nadzorem prokuratury.

