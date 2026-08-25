Lubuskie Jazda na jednym kole i ucieczka przed policją. 14-latkowie odpowiedzą przed sądem Oprac. Natalia Grzybowska |

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w praktyce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP Zielona Góra

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Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego podczas ostatnich działań dotyczących bezpieczeństwa użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego ujawnili kilka przypadków niebezpiecznych zachowań.

Podczas jednej z kontroli funkcjonariusze zwrócili uwagę na dwóch 14-latków. Jeden z nich poruszał się po jezdni na jednym kole, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Okazało się również, że jeden z chłopców nie miał wymaganej karty rowerowej, a drugi tłumaczył, że zostawił ją w domu.

Na miejsce wezwano rodziców obu nastolatków. Policjanci przedstawili im zakres popełnionych wykroczeń i sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego.

Próbował zgubić policjantów

Do kolejnego zdarzenia doszło na drodze pieszo-rowerowej przy ulicy Łużyckiej. Policjanci zauważyli użytkownika hulajnogi elektrycznej jadącego przez pewien odcinek na jednym kole. Próbowali go zatrzymać, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe.

Kierujący nie zareagował na polecenia. Skręcił w drogę pomiędzy blokami i przejechał w rejonie placu zabaw. Następnie wybierał miejsca, w które radiowóz nie mógł wjechać. Policjanci śledzili jego drogę i znaleźli go ukrywającego się w krzakach. Wtedy okazało się, że kierującym jest 14-latek.

Ukrył się przed policjantami w krzakach Źródło zdjęcia: KWP Zielona Góra

Chłopiec powiedział funkcjonariuszom, że uciekał, ponieważ się zestresował i nie wiedział, co zrobić. Na miejsce przyjechała jego matka, która powiedziała policjantom, że nie wiedziała, że hulajnoga syna może rozwijać takie prędkości.

W tej sprawie policjanci sporządzili dokumentację, która również trafi do sądu rodzinnego. 14-latek odpowie za brak wymaganych uprawnień, doprowadzenie do utraty styczności koła z nawierzchnią na drodze publicznej oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Policja ostrzega przed ryzykowną jazdą

- Dziecko czy nastolatek często nie jest w stanie właściwie ocenić konsekwencji podejmowanego ryzyka. Dlatego tak ogromną rolę mają do odegrania rodzice i opiekunowie. Rozmawiajmy z dziećmi. Uczmy je odpowiedzialności, rozwagi i szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego - podkreśla młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Policja ostrzega przed ryzykowną jazdą Źródło zdjęcia: KWP Zielona Góra

Policjantka zwraca również uwagę, że jazda na jednym kole, rozwijanie dużych prędkości, lekceważenie poleceń funkcjonariuszy i próba ucieczki mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. Jak dodaje, młodzi użytkownicy hulajnóg powinni wiedzieć, że polecenie policjanta należy wykonać, a ucieczka przed kontrolą nie jest właściwym rozwiązaniem.