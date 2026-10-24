Wtargnął na podwórko z nożem. Odpowie za próbę zabójstwa
Do ataku doszło w miejscowości Iłowa. Według ustaleń śledczych, 27-latek wtargnął na teren należący do pokrzywdzonego i zaatakował go.
- Napastnik przewrócił pokrzywdzonego i zadał mu kilka ciosów nożem, a następnie uciekł - przekazał podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.
Po zgłoszeniu funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzięki nagraniom monitoringu ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak.
Zarzut usiłowania zabójstwa
27-latek został zatrzymany w niedzielę.
- Z mężczyzną wykonano czynności, w trakcie których usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - poinformował podkom. Arkadiusz Szlachetko.
Zatrzymany nie przyznał się do winy. Sąd na wniosek prokuratora aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.