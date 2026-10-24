Lubuskie Wtargnął na podwórko z nożem. Odpowie za próbę zabójstwa Rafał Molenda |

Nożownik zatrzymany przez policjantów Źródło wideo: KPP w Żaganiu Źródło zdj. gł.: KPP Żagań

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Do ataku doszło w miejscowości Iłowa. Według ustaleń śledczych, 27-latek wtargnął na teren należący do pokrzywdzonego i zaatakował go.

- Napastnik przewrócił pokrzywdzonego i zadał mu kilka ciosów nożem, a następnie uciekł - przekazał podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Po zgłoszeniu funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzięki nagraniom monitoringu ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak.

Zarzut usiłowania zabójstwa

27-latek został zatrzymany w niedzielę.

- Z mężczyzną wykonano czynności, w trakcie których usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - poinformował podkom. Arkadiusz Szlachetko.

Zatrzymany nie przyznał się do winy. Sąd na wniosek prokuratora aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.