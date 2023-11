Rowerzysta potrącony przez samochód na skrzyżowaniu. Nagranie

czytaj dalej

Wtorek to kolejny dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Izba niższa parlamentu wybrała Monikę Horną-Cieślak na nowego rzecznika praw dziecka oraz Karolinę Marię Bućko do Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Po godzinie 15 rozpoczęła się debata nad projektem uchwały powołującej pierwszą z trzech sejmowych komisji śledczych - do spraw wyborów kopertowych. Następnie ma odbyć się debata nad komisjami śledczymi do spraw afery wizowej oraz Pegasusa. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny wtorek.