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Lubuskie

Był skazany za próbę zabicia dwóch osób, po wyroku zniknął

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47-latka zatrzymali "łowcy głów"
"Łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego za podwójne usiłowanie zabójstwa 47-latka
Źródło wideo: Lubuska policja
Źródło zdj. gł.: Lubuska policja
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Sąd skazał Adriana R. na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dwóch osób. Mężczyzna odpowiadał z wolnej stopy i nie stawił się do zakładu karnego. Sąd wydał list gończy i zaczęli go szukać "łowcy głów".

Policjanci z wydziału poszukiwań i identyfikacji zatrzymali 47-latka w Gubinie (Lubuskie). Mężczyzna został skazany za podwójne usiłowanie zabójstwa w 2012 roku oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji.

Adrian R. brał wtedy udział w strzelaninie przed jednym z barów w Gubinie. Jak relacjonowały media, jeden z mężczyzn został postrzelony w głowę, a drugi powierzchownie raniony w ucho.

R. został skazany na 15 lat więzienia, ale nie stawił do odbycia kary.

- Początkowo mężczyzna przebywał w areszcie, ale później odpowiadał z wolnej stopy. Proces w tej sprawie, w różnych instancjach trwał 14 lat. Wyrok w sądzie apelacyjnym zapadł w maju 2026 roku i od tego czasu policjanci szukali 47-latka - mówi tvn24.pl mł. asp. Oskar Stroński z biura prasowego lubuskiej policji.

Za mężczyzną wydano list gończy.

Zatrzymali go na ulicy

Poszukiwaniami zajęli się lubuscy "łowcy głów". Przeanalizowali dotychczasowe tropy i zweryfikowali napływające z różnych źródeł informacje. Monitorowali też miejsca, w których poszukiwany mógł się pojawić

- Dzięki pracy operacyjnej ustalili, że 47-latek ukrywa się w Gubinie. Ustalili, gdzie mężczyzna będzie przebywał i pojawili się w tym samym miejscu. Do zatrzymania doszło na jednej z ulic Gubina - dodał Stroński.

47-latka zatrzymali "łowcy głów"
47-latka zatrzymali "łowcy głów"
Źródło zdjęcia: Lubuska policja

47-latka przetransportowano do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzoną karę.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjabrońWyroki sądowe w Polscelist gończy
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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