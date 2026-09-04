Był skazany za próbę zabicia dwóch osób, po wyroku zniknął
Policjanci z wydziału poszukiwań i identyfikacji zatrzymali 47-latka w Gubinie (Lubuskie). Mężczyzna został skazany za podwójne usiłowanie zabójstwa w 2012 roku oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji.
Adrian R. brał wtedy udział w strzelaninie przed jednym z barów w Gubinie. Jak relacjonowały media, jeden z mężczyzn został postrzelony w głowę, a drugi powierzchownie raniony w ucho.
R. został skazany na 15 lat więzienia, ale nie stawił do odbycia kary.
- Początkowo mężczyzna przebywał w areszcie, ale później odpowiadał z wolnej stopy. Proces w tej sprawie, w różnych instancjach trwał 14 lat. Wyrok w sądzie apelacyjnym zapadł w maju 2026 roku i od tego czasu policjanci szukali 47-latka - mówi tvn24.pl mł. asp. Oskar Stroński z biura prasowego lubuskiej policji.
Za mężczyzną wydano list gończy.
Zatrzymali go na ulicy
Poszukiwaniami zajęli się lubuscy "łowcy głów". Przeanalizowali dotychczasowe tropy i zweryfikowali napływające z różnych źródeł informacje. Monitorowali też miejsca, w których poszukiwany mógł się pojawić
- Dzięki pracy operacyjnej ustalili, że 47-latek ukrywa się w Gubinie. Ustalili, gdzie mężczyzna będzie przebywał i pojawili się w tym samym miejscu. Do zatrzymania doszło na jednej z ulic Gubina - dodał Stroński.
47-latka przetransportowano do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzoną karę.