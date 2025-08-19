73-latka wsiadła za kierownicę. Miała blisko sześć promili

Gubin (Lubuskie) Źródło: Google Earth

Do zatrzymania doszło w niedzielę (17 sierpnia) na jednej z ulic w Gubinie. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w kierunku centrum miasta jedzie samochód osobowy, którego kierująca "sprawia wrażenie zdezorientowanej".

- Do działania natychmiast został skierowany zespół patrolowo-interwencyjny, który zauważył wskazany w zgłoszeniu pojazd. Policjanci zatrzymali osobówkę do kontroli drogowej. Za kierownicą siedziała 73-latka, od której wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu - przekazała młodsza aspirant Magdalena Józak z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Blisko sześć promili w organizmie

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 73-latki. Badanie alkomatem wykazało ponad 5,9 promila alkoholu w organizmie.

- Kolejne godziny 73-latka spędziła w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - dodała policjantka.

Grozi jej do trzech lat więzienia.

