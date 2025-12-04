Zderzenie wojskowej ciężarówki z tramwajem. Nagranie

Gorzów Wlkp.: Wjechał wojskową cieżarówką wprost pod tramwaj Źródło: Gorzowianin.com

Nagranie pokazujace moment zderzenia zarejestrowała kamera w tramwaju. Film jako pierwszy opublikował portal Gorzowianin.com.

"Na filmie widać, jak tramwaj jedzie w dół ul. Podmiejską, na chwilę przed rondem zwalnia, a następnie rusza, kiedy pojawia się światło zezwalające do dalszej jazdy. Wtedy z lewej strony na torowisko wjeżdża kierujący ciężarówką wojskową, wprost pod nadjeżdżający tramwaj" - opisuje gorzowski portal.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 13. - Kierująca tramwajem wykonywała kurs na linii tramwajowej nr 3 w kierunku osiedla Piaski. Dojeżdżając do ronda Santockiego, powoli zbliżała się w oczekiwaniu na otrzymanie pozwolenia na wjazd. Po otrzymaniu pozwolenia pojechała, ale w tym samym czasie jadący od strony mostu Lubuskiego samochód wojskowy, który miał zielone światło do jazdy na wprost, wjechał prosto pod tramwaj - mówi Marcin Pejski, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolski.

Choć całe zdarzenie wyglądało groźnie, nikt w nim nie ucierpiał. Zniszczony został tramwaj. - Uszkodzona została przednia szyba, osłona sprzęgł, zderzak energochłonny, ramię lewego lustra zewnętrznego i ramię wycieraczki - wymienia Pejski.

Sprawą kolizji zajmuje się żandarmeria wojskowa.

