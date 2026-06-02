Lubuskie Agresywny pacjent kopnął ratowniczkę w twarz

Ratownik medyczny z Gorzowa opowiada jak pijany pacjent kopnął jedną z ratowniczek

W niedzielę (31 maja) pacjent zaatakował ratowniczkę medyczną w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Wiadomo, że mężczyzna leżał pijany na chodniku i ktoś wezwał do niego medyków. I to właśnie zespół pogotowia ratunkowego przywiózł 40-latka dla lecznicy.

- Kiedy się ocknął w szpitalu nie tylko nie współpracował, ale zaczął dezorganizować pracę personelu i był agresywny do tego stopnia, że zdecydowano o założeniu pasów. Wulgarny pacjent nie mógł przyjąć tego do wiadomości. Kopnął ratowniczkę kolanem w twarz - zrelacjonował nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

- Nachyliła się w momencie kiedy próbowała pobrać krew pacjentowi do badań diagnostycznych. Pobudzony, agresywny pacjent zastosował przemoc, uderzył ją. Kobieta w tej chwili ślady po pobiciu - powiedział TVN24 ratownik Wojciech Brandt,

Na pomoc ruszyły kolejne osoby i udało się opanować sytuację. Na szczęście zaatakowana nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Do agresywnego pacjenta wezwano policję

W szpitalu pojawił się patrol policji. Po wysłuchaniu relacji pracowników było jasne, że mężczyznę należy zatrzymać i ze szpitala trafił do policyjnego aresztu. 40-latek był pijany. Badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia. Policja nie wyklucza, że mogą one zostać jest rozszerzone, bo 40-latek mógł znieważyć więcej osób. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Jak mówi Wojciech Brandt to, co wydarzyło się w niedzielę to nie jest jakiś odosobniona sytuacja. - Mamy takich przypadków po kilka w ciągu tygodnia, zwłaszcza weekendy, które niestety obfitują w pacjentów pod wpływem alkoholu lub alkoholu połączonego z substancjami. Niestety z tymi pacjentami mamy bardzo dużo problemów. Obciążają nie tylko nas jako SOR, ale i inne służby - tłumaczy ratownik medyczny.

W lipcu 2025 roku prokurator generalny wydał nowe wytyczne dotyczące przemocy wobec personelu medycznego. Mają one zapewnić szybką i sprawną pomoc medykom. O tym jak poważnym problemem w szpitalach są agresywni pacjenci wielokrotnie informowaliśmy w TVN24.