Służby rozbiły gang paserów. Grupa działała na terenie kilku państw

Zlikwidowano dwa magazyny części

Grupa działała co najmniej od 2020 roku na terenie kilku państw. Z ustaleń śledczych wynika, że hurtowe ilości nowych części samochodowych były kradzione na terenie Niemiec , Węgier i Słowacji , następnie transportowano je do magazynów znajdujących się na terenie województwa lubuskiego, gdzie najprawdopodobniej czekały na hurtowych odbiorców.

Części o wartości 40 milionów złotych

Zatrzymane osoby w wieku od 28 do 74 lat doprowadzono do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, paserstwa czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.