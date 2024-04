Reporterka TVN24 Nadia Rulak powiedziała na antenie, że strażacy powoli kończą swoją pracę. Przez cały weekend kontrolowali czy nigdzie już nie ma zarzewia ognia i nadzorowali sytuację. - Na miejscu jest też policja i prokurator. Śledczy będą teraz sprawdzać, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy może ktoś przyczynił się do tej tragedii - dodała.

"Pracownik portierni doskonale wiedział, jak przeprowadzić ewakuację"

W rozmowie z reporterem TVN24 prezydent miasta Jacek Wójcicki powiedział, że "skala zniszczeń po pożarze jest przepotężna". - Spłonął jeden z najważniejszych budynków w mieście. To drugi co do wieku obiekt w Gorzowie. Myślę, że to będą dziesiątki jak nie setki milionów złotych straty - wyjaśnił Wójcicki.