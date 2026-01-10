Żądał pieniędzy, groził nożem. Podejrzewany w rękach policji

Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż Źródło: Telewizja Gorzów

Gorzowscy policjanci poinformowali w sobotę o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o dokonanie dwóch napadów na sklepy, do których doszło 3 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak informowała tydzień temu młodszy aspirant Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie, sprawca, pod groźbą użycia noża, kradł pieniądze, a następnie uciekał. Nikomu nic się nie stało, ale policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania tego mężczyzny.

Zatrzymany mężczyzna podejrzewany o napady na sklepy Źródło: Policja Gorzów Wielkopolski

Straszył nożem, zabierał pieniądze i uciekał

Portal gorzowianin.com i Telewizja Gorzów dotarły do nagrania z monitoringu. Widać na nim mężczyznę ubranego na czarno, z kapturem na głowie, który miał również okulary przeciwsłoneczne.

Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż. Nagranie z monitoringu sklepowego Źródło: Telewizja Gorzów

- W obu przypadkach mężczyzna wchodził do sklepu z nożem. Ekspedientki w obawie o swoje życie i zdrowie te pieniądze po prostu wydawały. Następnie mężczyzna szybko z tego sklepu uciekał - mówiła 3 stycznia aspirant Wiśniewska.

Sprawcy za napady grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

