Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż

Gorzów. Rozbój w dwóch sklepach. Policja szuka sprawcy

W sobotni wieczór w Gorzowie Wielkopolskim doszło do dwóch napadów na sklepy popularnej sieci.

- W dwóch sklepach doszło do rozboju. Nieznany mężczyzna pod groźbą użycia noża kradł pieniądze, a następnie uciekał. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania tego mężczyzny. Te działania nadal trwają - poinformowała mł. asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Straszył nożem, zabierał pieniądze i uciekał

Portal gorzowianin.com dotarł do nagrania z monitoringu. Widać na nim mężczyznę ubranego na czarno, z kapturem na głowie. Założył również okulary przeciwsłoneczne. - W obu przypadkach mężczyzna wchodził do sklepu z nożem. Ekspedientki w obawie o swoje życie i zdrowie te pieniądze po prostu wydawały. Następnie mężczyzna szybko z tego sklepu uciekał - powiedziała Wiśniewska.

Za ten czyn sprawcy grozi do 20 lat pozbawienia wolności. - Mamy wizerunek mężczyzny i nagrania, więc myślę, że ustalenie i zatrzymanie sprawcy jest tylko kwestią czasu - dodała Wiśniewska.

