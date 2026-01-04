Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż Źródło: Telewizja Gorzów

W sobotni wieczór w Gorzowie Wielkopolskim doszło do dwóch napadów na sklepy popularnej sieci.

- W dwóch sklepach doszło do rozboju. Nieznany mężczyzna pod groźbą użycia noża kradł pieniądze, a następnie uciekał. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania tego mężczyzny. Te działania nadal trwają - poinformowała młodszy aspirant Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Straszył nożem, zabierał pieniądze i uciekał

Portal gorzowianin.com i Telewizja Gorzów dotarły do nagrania z monitoringu. Widać na nim mężczyznę ubranego na czarno, z kapturem na głowie. Założył również okulary przeciwsłoneczne.

Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż. Nagranie z monitoringu sklepowego Źródło: Telewizja Gorzów

- W obu przypadkach mężczyzna wchodził do sklepu z nożem. Ekspedientki w obawie o swoje życie i zdrowie te pieniądze po prostu wydawały. Następnie mężczyzna szybko z tego sklepu uciekał - powiedziała aspirant Wiśniewska.

Sprawcy grozi za napady do 20 lat pozbawienia wolności. - Mamy wizerunek mężczyzny i nagrania, więc myślę, że ustalenie i zatrzymanie sprawcy jest tylko kwestią czasu - dodała Wiśniewska.

