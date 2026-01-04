Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż. Nagranie z monitoringu

W sobotni wieczór w Gorzowie Wielkopolskim doszło do dwóch napadów na sklepy popularnej sieci.
- W dwóch sklepach doszło do rozboju. Nieznany mężczyzna pod groźbą użycia noża kradł pieniądze, a następnie uciekał. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania tego mężczyzny. Te działania nadal trwają - poinformowała młodszy aspirant Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.
Straszył nożem, zabierał pieniądze i uciekał
Portal gorzowianin.com i Telewizja Gorzów dotarły do nagrania z monitoringu. Widać na nim mężczyznę ubranego na czarno, z kapturem na głowie. Założył również okulary przeciwsłoneczne.
- W obu przypadkach mężczyzna wchodził do sklepu z nożem. Ekspedientki w obawie o swoje życie i zdrowie te pieniądze po prostu wydawały. Następnie mężczyzna szybko z tego sklepu uciekał - powiedziała aspirant Wiśniewska.
Sprawcy grozi za napady do 20 lat pozbawienia wolności. - Mamy wizerunek mężczyzny i nagrania, więc myślę, że ustalenie i zatrzymanie sprawcy jest tylko kwestią czasu - dodała Wiśniewska.
Autorka/Autor: aa/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Telewizja Gorzów