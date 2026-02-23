Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Lubuskie

Miał być żart, są zarzuty

Przestawili auto kolegi dla żartu. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty
Gorzów Wielkopolski
Źródło: Google Earth
Dla żartu przestawili auto kolegi w inne miejsce. Ten sądził, że ktoś ukradł samochód i zawiadomił policję. Jego znajomi sami się zgłosili do komendy, by wyjaśnić sprawę. Skończyło się zarzutami.

Właściciel BMW w nocy z 21 na 22 lutego zaparkował swoje auto przed blokiem w Gorzowie Wielkopolskim. Po pewnym czasie wyszedł na zewnątrz i zauważył, że pojazdu nie ma. Pytał kolegów, czy nie przestawiali auta, ale wszyscy zaprzeczyli. Zaniepokojony zgłosił sprawę policji.

Rozpoczęły się poszukiwania samochodu. BMW odnaleziono szybko, stało kilka ulic dalej. Zebrane dowody wskazywały, że związek ze "zniknięciem" auta mają dwaj znajomi właściciela pojazdu.

Sami się zgłosili, by wyjaśnić sprawę

Rano, gdy dowiedzieli się, że sprawa została zgłoszona policji sami zgłosili się do komendy, by wyjaśnić sytuację. Przyznali, że zabrali kluczyki leżące na stole i przestawili auto w inne miejsce bez wiedzy właściciela. Miał to być żart, o którym jednak nie powiedzieli koledze.

Sprawa zakończyła się postawieniem zarzutów. Jak poinformował nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, 19-latek i 21-latek odpowiedzą za krótkotrwałe użycie pojazdu. Grozi za to od trzech miesięcy do nawet pięciu lat więzienia.

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: tvn24.pl/KMP Gorzów Wielkopolski

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gorzów Wielkopolski

Gorzów WielkopolskiPolicjaLubuskie
