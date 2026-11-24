Lubuskie Próbował okaleczyć jej oczy, żeby uniknąć kary. Archiwum X i tak do niego dotarło Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Dzięki ustaleniom Archiwum X 36-latka zatrzymano na Dolnym Śląsku Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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Do tego brutalnego przestępstwa doszło 9 stycznia 2012 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Rzecznej. Nieznany mężczyzna zaatakował na tle seksualnym młodą kobietę. Sprawca próbował również okaleczyć jej oczy, żeby nie mogła go rozpoznać. Potem zostawił ranną kobietę i uciekł.

- Pomimo przeprowadzonych wówczas szeroko zakrojonych czynności, tożsamość sprawcy nie została potwierdzona. Wiadomo było, że podejrzany to szczupły mężczyzna, który miał około 175 centymetrów wzrostu, krótkie włosy i jednodniowy zarost - przypomniał podkomisarz Mateusz Sławek z biura prasowego lubuskiej policji.

Do sprawy wrócili jednak policjanci z Archiwum X, którzy zajmują się takimi niewyjaśnionymi sprawami sprzed lat.

Odtworzyli wizerunek napastnika

Dzięki ponownej analizie oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii udało się przygotować portret podejrzanego. Policja opublikowała jego wizerunek w marcu 2026 roku.

- Był to zrekonstruowany przez specjalistyczną firmę obraz pochodzący z zabezpieczanego w tamtym czasie nagrania monitoringu jednego z marketów. To była trudna i długotrwała praca z tym materiałem. Można powiedzieć, że nad portretem pracowano piksel po pikselu - tłumaczy podkomisarz Sławek.

Publikacja tego materiału stanowiła istotny element, który pozwolił na podjęcie kolejnych kroków w tej sprawie. Policjanci otrzymali setki wiadomości. Dotarli do kolejnych świadków, którzy mogli w tamtym czasie widzieć tego mężczyznę, a co za tym idzie do następnych przydatnych informacji.

- Policjanci starali się ustalić, jak ten mężczyzna się przemieszczał, gdzie robił zakupy, gdzie mógł być legitymowany. Każdy z tych szczegółów był istotny i pozwalał na dotarcie do kolejnych ważnych faktów. I tak po nitce do kłębka udało się dotrzeć do tego mężczyzny - powiedział podkomisarz Sławek.

Funkcjonariusze zdecydowali także o powołaniu biegłego z zakresu antropologii, aby zbadał zabezpieczone w tej sprawie nagrania z monitoringów. - To też nie było łatwe zadanie. Tamte nagrania były słabej jakości. Mimo to biegły potwierdził, że widać na nich tego samego mężczyznę - dodał policjant.

Zatrzymali go na Dolnym Śląsku

Dzięki zebranym danym, funkcjonariusze wytypowali tożsamość podejrzanego. To 36-latek z Dolnego Śląska. Został zatrzymany 2 listopada. - Usłyszał zarzuty zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała - powiedział podkomisarz Sławek.

Teraz za te przestępstwa mężczyźnie groziłoby dożywocie. - W przypadku 36-latka grozi mu kara do 15 pozbawienia wolności, bo takie przepisy obowiązywały w chwili popełnienia przestępstwa - dodał.

Decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.