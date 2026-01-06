Spłonęła altana. W zgliszczach znaleziono zwłoki dwóch osób

Do zdarzenia doszło w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 6 stycznia, po północy strażacy otrzymali informację o pożarze altany na ogródkach działkowych przy ul. Lipowej w Gorzowie Wielkopolskim.

- Jednostki, które przyjechały na miejsce, zastały już w pełni rozwinięty pożar drewnianej altany na ogródkach działkowych. Po ugaszeniu, okazało się, że w środku są bardzo zwęglone ciała dwóch osób, więc trudno zidentyfikować płeć, tym się zajmie policja. W środku znaleźliśmy też butle z gazem, natomiast nie było znamion ewentualnego wybuchu - mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar altany na ogródkach działkowych Źródło: KM PSP Gorzów Wielkopolski

Akcja gaśnicza trwała około 20 minut. Przyczyny pożaru będzie ustalała policja pod nadzorem prokuratury. - Możemy tylko zakładać, że były to osoby w kryzysie bezdomności, ale to są tylko przypuszczenia - dodaje strażak.

Nie żyje dwie osoby Źródło: KM PSP Gorzów Wielkopolski

Pożar w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: KM PSP Gorzów Wielkopolski

OGLĄDAJ: TVN24 HD