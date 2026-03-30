Nieuczciwy kasjer. "Dorobił się" na paragonach

Do zdarzenia doszło w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: Google Earth

W jednym z gorzowskich marketów interweniowała policja. Wezwanie dotyczyło 20-letniego kasjera, który wykorzystywał pozostawione paragony klientów i pozorował zwrot towaru. Proceder trwał od początku tego roku. Rzekomo zwrócony przez klientów towar do sklepu nigdy nie wrócił, a nieuczciwy pracownik przywłaszczył pieniądze.

Nieprawidłowości zauważyła obsługa sklepu. - Łącznie straty pracodawcy zostały oszacowane na prawie 13 tysięcy złotych - przekazał nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Dodał, że młody mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i zobowiązał do zwrotu pieniędzy po tym, jak w minioną sobotę usłyszał zarzut przywłaszczenia, zagrożony karą do pięciu lat więzienia.

