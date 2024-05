Wysyłali listy nasączone narkotykami

Najpierw rozpuszczali substancje psychoaktywne, potem nasączali nimi listy. Tak przygotowaną korespondencję przesyłali do jednego z zakładów karnych. Nadawcy i adresat są już w rękach policji.

Nad tą sprawą lubuscy policjanci pracują od października. To wtedy ustalili, że dwóch mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego zajmuje się dostarczaniem narkotyków do jednego z dolnośląskich zakładów karnych. Jak działali?

- Rozpuszczali substancję psychoaktywną i następnie nasączali nią listy, które wysyłali do trzeciego mężczyzny odbywającego karę pozbawienia wolności. Policjanci przechwycili jeden z takich listów i w listopadzie zatrzymali pierwszego z podejrzanych - przekazał mł. asp. Mateusz Sławek z biura prasowego lubuskiej policji.

Przemyt narkotyków do więzienia

Przemyt narkotyków do więzienia Lubuska policja

Zatrzymano trzy osoby

W mieszkaniu zatrzymanego 27-latka znaleziono przygotowywane listy z narkotykami oraz kokainę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. - Po kilku dniach miało miejsce kolejne zatrzymanie. Tym razem lubuscy kryminalni dotarli do mężczyzny, który był odbiorcą listów w zakładzie karnym. 35-latek, który odbywa karę pozbawienia wolności do 2028 roku, usłyszał dodatkowe zarzuty, przez co jego wyrok może się wydłużyć - przekazał Sławek.