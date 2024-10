Lekarz z zarzutem zabójstwa po odłączeniu pacjenta. Nowa decyzja prokuratora

czytaj dalej

Paweł S. wypowiedział pełnomocnictwo do obrony dwóm swoim adwokatom: Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. Potwierdził to u śledczych reporter TVN24 Jerzy Korczyński. W czwartek przed południem twórca marki Red is Bad został dowieziony do katowickiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.