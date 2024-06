Do zdarzenia doszło we wtorek na Bulwarze Wschodnim w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie została utworzona strefa kibica. Kibice mogą w niej oglądać wszystkie mecze Euro 2024. We wtorek o godzinie 18 swoje spotkanie rozgrywały drużyny Turcji i Gruzji. Mecz zakończył się zwycięstwem Turków 3:1. Po zakończonym meczu, około godziny 20 doszło do bójki pomiędzy kibicami obu zespołów.