Zaufała "pracownikowi poczty" i "policjantowi". 43-latek odjechał z jej oszczędnościami

Gorzów Wielkopolski. Zatrzymano mężczyznę, który oszukał seniorkę Źródło: Lubuska policja

Najpierw zadzwonił do niej "pracownik poczty" i poinformował o przesyłce. Chwilę później "policjant" ostrzegł, że jej oszczędności są zagrożone. Kobieta przekazała mu ponad 40 tysięcy złotych. Szybko zorientowała się, co się stało i poinformowała policję. Dzięki temu udało się zatrzymać podejrzanego 43-latka i odzyskać utracone oszczędności.

Informację o oszustwie policjanci otrzymali w piątek. Z ich ustaleń wynikało, że do 67-letniej gorzowianki zadzwoniła osoba podająca się za pracownika poczty, która informowała o przesyłkach i wizycie listonosza. Po chwili kobieta otrzymała kolejne połączenie. Tym razem miał być to policjant informujący o tym, że trwa akcja przeciwko oszustom. Rzekomy funkcjonariusz przekonywał 67-latkę, że jej pieniądze są zagrożone i należy je przekazać osobie, która niebawem do niej przyjdzie. Zapewniał, że za kilka godzin prokurator i policjant zwrócą gotówkę. W trakcie rozmowy do mieszkania kobiety przyszedł mężczyzna, który miał być kolejnym policjantem i odebrał od niej ponad 40 tys. zł. Kiedy wyszedł, kobieta zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszustów i powiadomiła o tym policję.

Czytaj też: Poznała "wdowca z platformy wiertniczej". Straciła oszczędności

Przy mężczyźnie znaleziono pieniądze, które powierzyła mu 67-latka Źródło: Lubuska policja

Zatrzymali go kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zdarzenia

Policjanci zatrzymali 43-latka podejrzanego o wyłudzenie metodą na policjanta 42 tys. zł od mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego. Mężczyzna trafił do aresztu, a pieniądze zostały odzyskane. - Mężczyzna został zatrzymany kilkadziesiąt kilometrów od miejsca dokonania przestępstwa. Miał przy sobie 42 tysiące złotych należące do oszukanej 67-latki. Usłyszał zarzut oszustwa zagrożony karą do ośmiu lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował go na trzy miesiące - poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

43-latek wyłudził od seniorki kilkadziesiąt tysięcy złotych Źródło: Lubuska policja