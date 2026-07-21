Lubuskie 31-latka zmarła w komendzie policji. Są pierwsze ustalenia Filip Czekała |

Do zdarzenia doszło w Gorzowie Wielkopolskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: TVN24

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14 lipca policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali kobietę, która miała odbyć karę pozbawienia wolności. Osadzono ją w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Wieczorem tego samego dnia zmarła.

"Kobieta podczas czynności zachowywała się w sposób właściwy, była spokojna, nie zgłaszała żadnych uwag co do zatrzymania i sposobu prowadzenia czynności. Nie chciała skorzystać z możliwości konsultacji lekarskiej. Przed godziną 20 policjanci pełniący służbę w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych zauważyli, że przebywająca tam kobieta nie wykazuje oznak życia" - pisze w komunikacie gorzowska policja.

Policjanci przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.

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Są pierwsze wnioski biegłego

Mimo podjętych działań, życia kobiety nie udało się uratować. O zdarzeniu został poinformowany prokurator, który nadzorował czynności prowadzone w komendzie.

Śledztwo w sprawie zgonu 31-latki prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim. Postępowanie prowadzone jest pod kątem ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by funkcjonraiusze mogli się przyczynić do zgonu kobiety.

- Biegły patolog uznał, że przyczyną zgonu 31-letniej Gorzowianki była niewydolność krążeniowo-oddechowa. By ustalić, co ją spowodowało, od zmarłej pobrano próbki do dalszych badań histopatologicznych i toksykologicznych. Na ciele kobiety nie stwierdzono obrażeń innych niż te, które powstały podczas próby jej reanimacji – powiedziała prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Zrobiła zdjęcie resuscytacji, ma kłopoty

Badany przez prokuraturę jest także wątek zdjęcia resuscytacji zatrzymanej kobiety, które według lokalnego portalu miała wykonać policjantka i je udostępnić.

Jak przekazał nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z nieuprawnionym udostępnieniem przez jedną z funkcjonariuszek fotografii z akcji reanimacyjnej 31-latki, podjęto działania wyjaśniające. O sprawie poinformowano Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuraturę.

- Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca i na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jakie one będą, zależy od trwających ustaleń wewnętrznych oraz analizy tej sytuacji przez prokuraturę - powiedział Jaroszewicz.

Źródło: Google Maps