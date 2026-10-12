Lubuskie 15-latek na hulajnodze potrącił trzylatka. Mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych dla matki nastolatka Oprac. Michał Malinowski |

Policjant o niebezpiecznych zachowaniach użytkowników hulajnóg Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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Aspirant Agnieszka Wiśniewska poinformowała, że do zdarzenia doszło w piątek (9 października) na jednej z ulic w Gorzowie Wielkopolskim.

- 15-latek, poruszając się hulajnogą elektryczną, potrącił na chodniku trzyletnie dziecko. Chłopiec wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala - potwierdziła policjantka.

Matkę 15-latka policjanci ukarali mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych za udostępnienie synowi hulajnogi, mimo że nie ma on karty rowerowej. Jego sprawą zajmie się jeszcze sąd rodzinny.

15-latek potrącił trzylatka. Matka nastolatka z wysokim mandatem Źródło zdjęcia: Lubuska policja

- Nie narażajmy innych dla własnej wygody, ani chwilowej zabawy. Rodzice - zanim udostępnicie dziecku hulajnogę, upewnijcie się, że może ono zgodnie z prawem i bezpiecznie z niej korzystać. Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na chodnikach i drogach - zaapelowała aspirant Wiśniewska.