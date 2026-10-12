15-latek na hulajnodze potrącił trzylatka. Mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych dla matki nastolatka
Aspirant Agnieszka Wiśniewska poinformowała, że do zdarzenia doszło w piątek (9 października) na jednej z ulic w Gorzowie Wielkopolskim.
- 15-latek, poruszając się hulajnogą elektryczną, potrącił na chodniku trzyletnie dziecko. Chłopiec wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala - potwierdziła policjantka.
Matkę 15-latka policjanci ukarali mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych za udostępnienie synowi hulajnogi, mimo że nie ma on karty rowerowej. Jego sprawą zajmie się jeszcze sąd rodzinny.
- Nie narażajmy innych dla własnej wygody, ani chwilowej zabawy. Rodzice - zanim udostępnicie dziecku hulajnogę, upewnijcie się, że może ono zgodnie z prawem i bezpiecznie z niej korzystać. Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na chodnikach i drogach - zaapelowała aspirant Wiśniewska.