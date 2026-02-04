Włamał się do automatu myjni. Straty większe niż łup. Nagranie

Włamanie do automatu myjni w Drezdenku (woj. lubuskie) Źródło: Lubuska policja

Do włamania doszło pod koniec stycznia w Drezdenku. Policjanci dostali od właściciela zgłoszenie o uszkodzonym automacie w myjni samochodowej. Na miejscu wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady, w tym nagrania z monitoringu. Na nagraniu widać, jak zamaskowany złodziej podchodzi z łomem do automatu myjni samochodowej, po czym niszczy urządzenie.

"Okazało się, że z automatu sprawca zabrał pieniądze w kwocie około 200 złotych. Straty jednak spowodował dużo większe, bo zabierając pieniądze uszkodził automat powodując straty na kwotę ponad 5 tysięcy złotych" - informuje lubuska policja.

Dzięki nagraniom z monitoringu policjanci szybko ustalili, kto mógł włamać się do automatu. Okazało się, że to 43‑letni mieszkaniec gminy Drezdenko, który kilka dni później został zatrzymany.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z kradzieżą z włamaniem i uszkodzeniem mienia, do czego się przyznał. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalili również, że 43-latek najprawdopodobniej odpowiedzialny jest za podobne przestępstwa na terenie województwa wielkopolskiego.

