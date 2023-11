Operator koparki chciał pojechać na skróty i wylądował w fontannie

czytaj dalej

To przejaw ogromnej hipokryzji, jaką jest przesiąknięte całe to ugrupowanie - powiedziała w programie "Wstajesz i wiesz" TVN24 Marzena Dębska, specjalistka ginekologii, położnictwa i perinatologii warszawskiej kliniki Dębski Clinic. W ten sposób odniosła się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który uznał, że "złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji było błędem".