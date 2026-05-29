Lubuskie Pożar w sortowni odpadów, strażacy walczą z ogniem Anna Winiarska |

Dąbrówka Wielkopolska

Jak przekazał dyżurny straży pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, zgłoszenie wpłynęło o godz. 15:39.

Na miejscu działa 16 zastępów straży. Pożar budynku Zakładu Gospodarowania Odpadami został już opanowany, strażacy walczą jednak z płomieniami rozprzestrzeniającymi się po hałdach poza nim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że płonie hala w firmie produkującej paliwo alternatywne z odpadów śmieci. To hala o powierzchni około 200 metrów kwadratowych, w niej znajdowało się już paliwo alternatywne. Strażacy przystąpili do gaszenia wewnątrz, udało się opanować pożar, niestety ogień wymknął się na trzy hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz - przekazał mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak dodał, sytuacja nie jest jeszcze opanowana.