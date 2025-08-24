Ciężarówka staranowała biletomat i stanęła w ogniu. Tragiczny wypadek na autostradzie

Pożar pojazdu ciężarowego na A2 Źródło: Chris/Kontakt24

Informację o pożarze samochodu ciężarowego na autostradzie A2, przy 22,6 km w kierunku Poznania, na wysokości miejscowości Tarnawa Rzepińska (powiat sulęciński, województwo lubuskie) otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w sobotę około godziny 22.55.

"Samochód ciężarowy z nieustalonych przyczyn staranował automat biletowy przy bramkach na autostradzie poboru opłat, a następnie ciężarówka przewróciła się na bok i zapaliła się" - przekazał Rafał Sobczak z KP PSP w Sulęcinie. Jak dodał "nikt z obsługi autostrady nie ucierpiał". "Samochód spłonął całkowicie. Samochód przewoził sadzonki tulipanów" - poinformował.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd marki Volvo jechał od strony Świecka, wjechał w punkt poboru opłat. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł kierujący pojazdem. Trwają ustalenia na miejscu co do dokładnych okoliczności zdarzenia " - przekazał Michał Niziałek z KPP Sulęcin.

Jak relacjonował, tuż po wypadku autostrada A2 w kierunku Poznania była całkowicie zablokowana.

"Od razu doszło do zapłonu"

Informację o zdarzeniu wraz z nagraniem z jego miejsca na Kontakt24.

"Kierowca bez zatrzymania przejechał przez bramki, od razu doszło do zapłonu. Według świadków kierowca ciężarówki nie zdążył wyjść z pojazdu" - przekazała czytelniczka.

