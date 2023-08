Pociąg uszkodził trakcję. Utrudnienia na trasie Poznań-Berlin

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 5.30. Pantograf pociągu Polregio relacji Rzepin-Zbąszynek złamał się na stacji Boczów.

- Na miejsce wysłano ekipy naprawcze. Od godziny 9.30 puszczono ruch po jednym torze, na miejscu nadal trwają prace, by puścić pociągi również drugim torem - przekazał TVN24 Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Seria incydentów na kolei

To kolejny incydent na torach w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. W czwartek doszło do trzech poważnych zdarzeń.

Najpierw ok. godz. 7.00 do wykolejenia doszło w Białymstoku (woj. podlaskie). Pociąg jadący do stolicy wypadł z szyn niedługo po wyjechaniu z dworca, około 200 metrów za tunelem Fieldorfa "Nila".