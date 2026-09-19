Lubuskie Awaria sieci trakcyjnej zatrzymała pociągi. Ruch już przywrócony Oprac. Natalia Grzybowska |

Zerwana sieć trakcyjna w miejscowości Mostki (Lubuskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Ola M. Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Ola M.

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Po nocnej naprawie na linii kolejowej nr 3 na odcinku Toporów-Świebodzin w województwie lubuskim, przywrócono ruch pociągów - poinformowały w sobotę PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia były spowodowane uszkodzeniem sieci trakcyjnej oraz pantografu w pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt.

Zerwana sieć trakcyjna w miejscowości Mostki (Lubuskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Ola M.

Objazdy i komunikacja zastępcza

Do wstrzymania ruchu doszło w piątek wieczorem. Na miejscu pracowały służby techniczne PKP PLK oraz przewoźnika, które usuwały skutki awarii.

Zerwana sieć trakcyjna w miejscowości Mostki (Lubuskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Ola M.

W czasie utrudnień pociągi dalekobieżne kierowano trasami objazdowymi przez sąsiednie linie kolejowe. Dla pasażerów pociągów regionalnych uruchomiono natomiast zastępczą komunikację autobusową.