Awaria sieci trakcyjnej zatrzymała pociągi. Ruch już przywrócony
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Po nocnej naprawie na linii kolejowej nr 3 na odcinku Toporów-Świebodzin w województwie lubuskim, przywrócono ruch pociągów - poinformowały w sobotę PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia były spowodowane uszkodzeniem sieci trakcyjnej oraz pantografu w pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt.
Objazdy i komunikacja zastępcza
Do wstrzymania ruchu doszło w piątek wieczorem. Na miejscu pracowały służby techniczne PKP PLK oraz przewoźnika, które usuwały skutki awarii.
W czasie utrudnień pociągi dalekobieżne kierowano trasami objazdowymi przez sąsiednie linie kolejowe. Dla pasażerów pociągów regionalnych uruchomiono natomiast zastępczą komunikację autobusową.
Źródło: PAP, Kontakt24