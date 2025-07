82 miliony złotych wyłudzone z NFZ. Wśród zatrzymanych lekarze i farmaceuci

82 miliony złotych wyłudzone z NFZ. Zatrzymano lekarzy i farmaceutów Źródło: CBŚP

Ogólnopolskie działania służb doprowadziły do rozbicia grupy wyłudzającej pieniądze z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Operacja była poprzedzona wielomiesięcznym gromadzeniem materiału dowodowego.

Śledczy ustalili, że grupa od września 2022 roku do grudnia 2024 roku przedłożyła w NFZ blisko 40 tysięcy recept, z których część była wystawiona na fikcyjne dane pacjentów. - Wartość składników do sporządzania leków recepturowych była zawyżana, co pozwalało na uzyskanie nienależnej refundacji. W ten sposób z budżetu NFZ wyłudzono co najmniej 82 miliony złotych - przekazał rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podkomisarz Krzysztof Wrześniowski.

Wśród zatrzymanych lekarze i farmaceuci

Służby zatrzymały w województwach pomorskim i mazowieckim 21 osób, w tym lekarzy, właścicieli i pracowników aptek oraz przedsiębiorców z branży medycznej. Funkcjonariusze CBŚP, działając wspólnie z kontrolerami NFZ i przedstawicielami inspektoratów farmaceutycznych, przeszukali kilkadziesiąt nieruchomości. Zabezpieczyli dokumenty, nośniki danych i mienie warte ponad 2,5 miliona złotych, w tym gotówkę, złoto, biżuterię, ekskluzywne zegarki i samochody.

Gang wyłudził 82 mln zł tytułem refundacji leków Źródło: CBŚP

CBŚP zabezpieczyło dokumenty, nośniki danych i mienie warte ponad 2,5 miliona złotych Źródło: CBŚP

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec ośmiu podejrzanych areszt na trzy miesiące. Pozostałe osoby dostały dozór policyjny, poręczenia majątkowe, zakazy kontaktowania się i zakazy opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.