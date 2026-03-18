Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Pomagał pasażerom, gdy kierowca rozbitego pojazdu odjechał jego autem

Wjechał w pień po ściętym drzewie
Zwierzyniec. Chciał pomóc pasażerom, którzy ucierpieli w wypadku. W tym czasie skradziono mu auto
Źródło: OSP Zwierzyniec
35-latek, przejeżdżając przez miejscowość Zwierzyniec (Lubelskie), zauważył auto, które uderzyło w pień po ściętym drzewie. Pobiegł pomagać pasażerom, a w tym czasie 37-latek ze zniszczonego pojazdu wsiadł do jego samochodu i odjechał. Kilkanaście kilometrów dalej stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu.

Był poniedziałek około godziny 17.30. 35-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego przejeżdżał akurat ulicą Biały Słup w miejscowości Zwierzyniec, gdy zauważał audi, które wypadło z jedni i uderzyło w pień po ściętym drzewie.

- Pobiegł pomóc dwójce pasażerów, a w tym czasie 37-letni kierowca ze zniszczonego auta wsiadł do samochodu 35-latka i odjechał – mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Źródło: OSP Zwierzyniec

Szukali go całą noc, znaleźli następnego dnia

Mężczyzna zakończył podróż kilkanaście kilometrów dalej, w miejscowości Obrocz. Tam znów stracił panowanie nad autem, wjechał do rowu, a potem uciekł pieszo do lasu.

- Rozpoczęliśmy poszukiwania. Trwały całą noc. Mężczyzna został znaleziony w lesie następnego dnia około godziny 9. W momencie zatrzymania był trzeźwy. Pobraliśmy od niego krew do badań - relacjonuje policjantka.

Źródło: OSP Zwierzyniec
Groził nożem i bił tłuczkiem do mięsa, by "kupić" auto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groził nożem i bił tłuczkiem do mięsa, by "kupić" auto

Białystok

25-letni pasażer nadal jest w szpitalu

37-latek ma wkrótce usłyszeć zarzuty. Jemu nic się nie stało. Natomiast dwójka pasażerów, których przewoził trafiła do szpitala.

- 18-latka została zaraz wypisana, natomiast 25-latek nadal jest hospitalizowany – zaznacza podkom. Krukowska – Bubiło.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy
Piotr Zgorzelski

Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Piotr Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Zwierzyniec

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaLubelskie
Czytaj także:
shutterstock_2258761225
Zdrowy mózg to lepsze życie. Jak dbać o ten narząd każdego dnia?
Zdrowie
Japonia. Kryzys paliwowy
Tak drogo nie było od 35 lat. Bezprecedensowa interwencja
BIZNES
Przymrozki
Przymrozki i gęsta mgła. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Potężne osłabienia Szwecji przed barażami o mundial
EUROSPORT
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest wyrok
WARSZAWA
28 min
Czarnek i ks. Cisło
PremieraMiliony na "pomoc", wsparcie prawicy i oszukana seniorka. Kulisy sprawy księdza
Superwizjer
Auschwitz - 81. rocznica wyzwolenia
"Polskie obozy zagłady" we włoskim dzienniku. Interwencja ambasady
Świat
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
METEO
Urząd Miasta Poznania
Mieli rozmawiać o zarobkach w mieście, ale utajnili obrady
Poznań
50 min
pc
Wrócił z Dubaju. "Musieliśmy się rzucić na bilety jak rekiny do ataku"
Debata TVN24+
Europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński na uczelni w Białymstoku podczas spotkania "Zmień nasze zdanie"
Politycy na uczelniach. O co chodzi?
Laura Maksimowicz
Auto ruszyło bez kierowcy, ale z psem
Auto ruszyło bez kierowcy, za to z psem. Nagranie
Katowice
pap_20100719_0QX
Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"
BIZNES
Pożar na Białołęce
Sindey Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
WARSZAWA
shutterstock_2629465413
Cięcia w NFZ. "To będzie katastrofa"
Piotr Wójcik
Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Skarbówka sprzedaje diamenty z gruzowiska
Katowice
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria fałszywych alarmów bombowych w stolicy. Policja: nie było żadnego zagrożenia
WARSZAWA
Na ukraińskim portalu internetowym pojawiła się oferta sprzedaży rzekomego Orderu Wojennego Virtuti Militari
Order Virtuti Militari na portalu aukcyjnym. IPN o "próbie oszustwa"
Polska
pap_20210703_04O (1)
"Proces jest już poza kontrolą". Były minister w rządzie PiS o "drodze do polexitu"
Polska
Viktor Orban, Węgry
Orban zapowiada blokadę. "Sytuacja jest prosta"
BIZNES
imageTitle
Problemy Jastrzębskiego Węgla. Utytułowany klub straci głównego sponsora
EUROSPORT
17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
Oto najrzadziej nadawane imiona w Polsce
Polska
shutterstock_2554700871
Szkocki parlament mówi "nie" eutanazji
Anna Bielecka
pap_20140124_0VD (1)
Pacjenci ocenili szpitale onkologiczne. Które placówki wypadły najlepiej?
Zdrowie
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
METEO
Pożar na Białołęce
Pożar w Warszawie. Strażacy ewakuowali uwięzionego operatora dźwigu
WARSZAWA
Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Powodują inwazyjną chorobę. Mogą szybko zabić młodą, zdrową osobę
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Woffinden zrezygnował z Grand Prix. Wiadomo, kto go zastąpi
EUROSPORT
Lotnisko w Dubaju
To ma być największe lotnisko świata. "Krótkotrwały wstrząs"
Alicja Skiba
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Zagadka dla branży
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica