Brutalne zabójstwo małżeństwa, wracają do sprawy po blisko 40 latach

To była zbrodnia, która wstrząsnęła mieszkańcami Zwierzyńca i całego powiatu zamojskiego. W listopadzie 1986 roku w swoim domu zamordowani zostali 61-latek i jego 62-letnia żona. Sprawcy upozorowali ich śmierć na samobójstwo. Jak ustalili śledczy, motywem napadu były pieniądze ze sprzedaży nieruchomości. Do dziś nie ustalono, kto stoi za tą zbrodnią. Po blisko czterech dekadach, do sprawy wrócili policjanci z lubelskiego Archiwum X.

Małżeństwo mieszkało w jednorodzinnym domu w Zwierzyńcu. Jesienią 1986 roku rozpoczęli finalizację sprzedaży nieruchomości. 4 listopada otrzymali pieniądze od kupca. Następnego dnia jeden z członków rodziny, który przyszedł w odwiedziny, znalazł ich ciała. W domu panował chaos, a drzwi wejściowe były otwarte.

Wiele wskazuje na to, że sprawcy mogli być znani ofiarom. Małżonkowie z natury bardzo ostrożnie podchodzili do kontaktów z obcymi. Napastnicy zabili ich, upozorowali ich samobójstwo, a następnie przeszukali dom w poszukiwaniu pieniędzy. Nie znaleźli jednak gotówki. Była ukryta w bezpiecznym miejscu.

Pomimo szeroko zakrojonego śledztwa i przesłuchania kilkuset świadków, w tamtym czasie nie udało się ustalić sprawców. Teraz, dzięki postępowi technologicznemu, do sprawy wrócili funkcjonariusze z Zespołu Przestępstw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Policjanci wykorzystują najnowsze metody badawcze, w tym analizy DNA i zaawansowane techniki kryminalistyczne. Śledczy ponownie weryfikują wszystkie dowody i tropy, łącząc stare ustalenia z danymi dostępnymi w nowoczesnych bazach informatycznych.

Funkcjonariusze apelują również do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tamtych wydarzeń. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół, może okazać się kluczowy w rozwikłaniu tej zagadki sprzed lat.

Osoby posiadające wiedzę w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod numerami telefonów: 47 811 54 47, 47 811 42 80 lub kom. 735 918 963, bądź mailowo: wydzial.kryminalnykwp@lu.policja.gov.pl.

Policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim, którzy przekażą informacje.

Zbrodnia zabójstwa przedawnia się po 40 latach. W tej sprawie może się to stać w listopadzie tego roku.

Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 40 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa. Kodeks karny

Opracowała Martyna Sokołowska