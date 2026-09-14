Lublin Dwa różne dowody rejestracyjne, to samo auto. I podejrzenie unikania opłat Tomasz Mikulicz |

Lublin. Ciężarówka była przeładowana. Pakunki znajdowały się nawet w kabinie kierowcy Źródło wideo: WITD w Lublinie Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

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Kierowca samochodu dostawczego przewoził akcesoria do włosów oraz części do maszyn rolniczych. W piątek podczas kontroli drogowej w Zosinie pokazał funkcjonariuszom administracji skarbowej dowód rejestracyjny na pojazd, który może przewozić do 3,5 tony ładunku.

- Dowód był krzywy i źle wycięty, co wzbudziło wątpliwości funkcjonariuszy. Podczas przeszukania pojazdu znaleziony został drugi dowód. Na ten sam pojazd. Tyle że z dopuszczalną masą całkowitą do 5,9 tony - mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Miał dwa dowody rejestracyjne na jeden pojazd Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Unikanie opłaty drogowej

Choć masa auta nie przekraczała 3,5 tony, kierowca prawdopodobnie posługiwał się takim "krzywym" dowodem, żeby nie uiszczać w Polsce opłaty drogowej, która jest wymagana, gdy masa pojazdu przekracza 3,5 tony. Kontrola wykazała sześć naruszeń obowiązku uiszczenia tej opłaty.

Funkcjonariusze pobrali od kierowcy dziewięć tysięcy złotych oraz przekazali sprawę Straży Granicznej, która sprawdzi autentyczność obu przedstawionych dokumentów.

Jeszcze raz tego samego dnia

- Tego samego dnia miała miejsce jeszcze jedna podobna sytuacja - dodaje rzecznik. Strażnicy graniczni na przejściu w Dołhobyczowie kontrolowali ukraińskiego kierowcę, który pokazał dowód rejestracyjny, z którego wynikało, że pojazd ma dopuszczalną masę do 5,7 tony. Okazało się, że mężczyzna ma też drugi dowód rejestracyjny - o masie do 3,5 tony.

- Jako że pojazd miał w rzeczywistości masę wyższą niż 3,5 tony, wszystko wskazuje na to, że ten drugi dowód miał służyć do uniknięcia opłaty drogowej – mówi Deruś.

Pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w Polsce podlegają obowiązkowi wnoszenia opłat elektronicznych za przejazd po płatnych drogach krajowych w systemie e-TOLL.