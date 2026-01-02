Wiózł buraki, a nie powinien

Do kontroli drogowej doszło 1 stycznia około godziny 14 w miejscowości Żółkiewka. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego krasnostawskiej komendy zatrzymali do rutynowej kontroli kierującego samochodem ciężarowym marki Volvo. Podczas rozmowy z kierowcą funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu.
Badanie alkomatem potwierdziło te przypuszczenia – 61-letni mieszkaniec gminy Izbica miał w organizmie niemal promil alkoholu.
Jak ustalili policjanci, mężczyzna wsiadł za kierownicę mimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie kategorii C+E, wydanego wcześniej przez sąd.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.
Policja przypomina, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, a tym bardziej złamanie sądowego zakazu, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. To przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Krasnystaw