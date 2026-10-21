Lublin Sprawdzili tubkę, która miała trafić do więźnia. To nie była pasta do zębów Oprac. Tomasz Mikulicz |

Zamość. Osadzony miał dostać tubę z pastę do zębów. W środku były narkotyki Źródło wideo: Zakład karny w Zamościu Źródło zdj. gł.: Zakład karny w Zamościu

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"Podczas kontroli paczki higienicznej adresowanej do skazanego, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej znaleźli około 50 gramów białego proszku" – czytamy na profilu facebookowym zakładu karnego w Zamościu.

Proszek ukryty był w, niepozornie wyglądającej, tubce pasty do zębów.

W tubce pasty do zębów ukryty był biały proszek Źródło zdjęcia: Zakład karny w Zamościu

Wszczęto postępowanie wyjaśniające

"Wstępne badanie wykazało substancję narkotyczną - mefedron. Zabezpieczono ją i przekazano funkcjonariuszom policji. Dyrektor jednostki wszczął czynności sprawdzające mające na celu ustalenie okoliczności i przebieg zdarzenia" - dodano.

W komunikacie zaznaczono, że narkotyki znaleziono dzięki codziennym czynnościom profilaktycznym realizowanym przez funkcjonariuszy, którzy są systematycznie szkoleni z "zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych".

Tubka została prześwietlona przez funkcjonariuszy Źródło zdjęcia: Zakład karny w Zamościu

"Aby przeciwdziałać temu zjawisku wykorzystuje się psy specjalne, nowoczesny sprzęt służący do prześwietlania zawartości przedmiotów oraz informacje ustalone podczas stosowania czynności profilaktycznych. Kontrolowane są między innymi: paczki, korespondencja, bagaże, osoby" – informują pracownicy zakładu karnego.