Sprawdzili tubkę, która miała trafić do więźnia. To nie była pasta do zębów
"Podczas kontroli paczki higienicznej adresowanej do skazanego, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej znaleźli około 50 gramów białego proszku" – czytamy na profilu facebookowym zakładu karnego w Zamościu.
Proszek ukryty był w, niepozornie wyglądającej, tubce pasty do zębów.
Wszczęto postępowanie wyjaśniające
"Wstępne badanie wykazało substancję narkotyczną - mefedron. Zabezpieczono ją i przekazano funkcjonariuszom policji. Dyrektor jednostki wszczął czynności sprawdzające mające na celu ustalenie okoliczności i przebieg zdarzenia" - dodano.
W komunikacie zaznaczono, że narkotyki znaleziono dzięki codziennym czynnościom profilaktycznym realizowanym przez funkcjonariuszy, którzy są systematycznie szkoleni z "zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych".
"Aby przeciwdziałać temu zjawisku wykorzystuje się psy specjalne, nowoczesny sprzęt służący do prześwietlania zawartości przedmiotów oraz informacje ustalone podczas stosowania czynności profilaktycznych. Kontrolowane są między innymi: paczki, korespondencja, bagaże, osoby" – informują pracownicy zakładu karnego.