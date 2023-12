37 psów zostało bez opieki. Ich właścicielka zmarła

- Zależało nam przede wszystkim na tym, aby zwierzęta nie trafiły do jakichś dzikich hodowli. Żebyśmy mieli pewność, że ktoś odpowiednio się nimi zajmie - mówi Piotr Łachno, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

Prowadziła legalną hodowlę, miała 35 hawańczyków

"W najbliższych dniach będą trwały ustalenia co do szczegółów odnośnie każdego psa. Na chwilę obecną są bardzo zestresowane. Straciły dom i ukochaną panią" - czytamy na profilu facebookowym "Wolontariat w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu" w poście, który pojawił się zaraz po przywiezieniu psów do schroniska.