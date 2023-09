Wilk Kosy został zastrzelony, zmarło też jego potomstwo. Myśliwy usłyszał prawomocny wyrok

czytaj dalej

Narzędziem wywoływania emocji w kampanii wyborczej w Polsce stały się ostatnio relacje z sąsiadami. Spór o eksport zboża z Ukrainą, potem błędnie powielane słowa o wstrzymaniu dostaw broni. Te nieporozumienia to paliwo dla rosyjskiej dezinformacji. W tym kontekście ważne jest, by posłuchać, co mają do powiedzenia adwokaci Ukrainy na świecie. Jednym z nich jest Ołeksandra Matwijczuk, przewodnicząca Centrum Wolności Obywatelskich - instytucji, która została w 2022 roku uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.