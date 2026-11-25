Lublin Uczniowie skandowali wulgarne hasła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Są wyniki kontroli kuratorium Oprac. Tomasz Mikulicz |

Szłapka o udziale uczniów zamojskiej szkoły mundurowej w proteście przed TK: bulwersująca sprawa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Zaczęło się od ustaleń OKO.Press. Portal napisał, że 6 listopada w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym uczestniczyli licealiści z Zamościa, którzy w mundurach i pod opieką nauczycielek skandowali wulgarne hasła wymierzone w premiera Donalda Tuska i telewizję TVN.

Według portalu, licealiści przyjechali do Warszawy na szkolną wycieczkę do Sejmu. Chodziło o uczniów niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego.

Wejście do Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Stwierdzono szereg nieprawidłowości

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała trzy dni później, że w związku z wydarzeniami przed Trybunałem kontrolę placówki prowadzi Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W środę rzecznik kuratorium Artur Pawłowski przekazał, że kontrolujący stwierdzili szereg nieprawidłowości, w tym m.in. naruszenie zasad bezpieczeństwa i opieki nad uczniami poprzez wprowadzenie grupy szkolnej w środek zgromadzenia publicznego o charakterze politycznym, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki szkolnej.

Kontrola wykazała, że uczniowie udali się do Warszawy na zaplanowaną wycieczkę, podczas której zwiedzali Sejm na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka. Następnie – w umundurowaniu i wbrew programowi - udali się przed Trybunał, gdzie trwała manifestacja.

W ocenie kuratorium, wprowadzenie uczniów w bieżący spór, agitację polityczną i udział w manifestacji stanowi złamanie zasady neutralności politycznej i regulaminu mundurowego. - Nauczyciele byli opiekunami i mają ustawowy obowiązek zachowania apolityczności, która wynika wprost z ustawy - Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela – powiedział Pawłowski.

Decyzja była "spontanicznie"

Założycielka szkoły i pełnomocnik organu prowadzącego Agnieszka Macek tłumaczyła wcześniej, że w wycieczce edukacyjnej do Sejmu uczestniczyło około 50 uczniów w wieku 15-19 lat.

Macek jest członkiem zarządu Konfederacji Korony Polskiej w okręgu numer 7, który obejmuje m.in. Chełm i Zamość. Z jej relacji wynika, że do szkolnej wycieczki dołączyła po wyjściu uczniów z Sejmu. Wówczas miała "spontanicznie" i "z ciekawości" zadecydować, żeby udać się pod TK. Jak stwierdziła, młodzież "wyraziła taką wolę", a opiekunowie "ulegli jej presji".

Agnieszka Macek argumentowała, że uczniowie zachowali się "nagannie, nieodpowiednio", ponieważ "dali się ponieść emocjom, tzw. psychologii tłumu". Dodała, że grupa przebywała przed Trybunałem około 10 minut i opiekunowie zabrali uczniów, gdy tylko zauważyli, że zaczynają skandować wulgarne hasła.

Przyznała, że decyzja o przejściu przed budynek była błędna, przeprosiła młodzież, rodziców i obywateli. Zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji wobec uczniów, którzy zachowali się nieodpowiednio. Poinformowała też o swojej rezygnacji z funkcji pełnomocnika organu prowadzącego.

Możliwy wniosek do rzecznika dyscyplinarnego

- Pełnomocnik organu prowadzącego nie pełniła żadnej formalnej roli podczas tego wyjazdu, zgodnie z dokumentacją tej wycieczki. Była tam jako osoba prywatna – zauważył Artur Pawłowski.

W jego ocenie kierownik wycieczki nie powinna zabierać młodzieży w to miejsce, bo to jej rolą jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

Pawłowski nie wykluczył, że kuratorium skieruje wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia w odniesieniu do kierownik, ale też opiekunów wycieczki.

- Są osoby, które ponoszą odpowiedzialność moralną, prawną i wszelką. One są zapisane w karcie wycieczki, w dokumentach wycieczki - to jest kierownik, to są opiekunki – stwierdził.

13 zaleceń kuratorium

Jak przekazał rzecznik, kontrola wykazała też mniejsze uchybienia, które odnoszą się do regulaminu wycieczek i zapisów w statucie. Kuratorium wydało 13 zaleceń, które odnoszą się m.in. do kwestii organizacyjnych, obowiązku zapewnienia właściwej opieki nad uczniami, zachowania apolityczności i przestrzegania regulaminu mundurowego.

Rzecznik przekazał, że konsekwencje może ponieść kierownik i opiekunowie wycieczki, którzy sprawowali bezpośredni nadzór nad uczniami. Jak podał, dyrektor szkoły skierował wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia godności zawodu nauczyciela przez kierownik wycieczki. Natomiast część uczniów zostało ukaranych naganą dyrektora i naganą na forum szkoły.

Sprawę analizuje MON

Pawłowski poinformował, że kontrola w niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość odbyła się w dniach 9-12 listopada. Szkoła dysponuje oddziałami przygotowania wojskowego, prowadzi tzw. klasy mundurowe i otrzymuje dotację celową z MON.

9 listopada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji "wnikliwie analizuje" wydarzenia związane z udziałem uczniów w demonstracji przed TK. Dodał, że dalsze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu raportu z kontroli prowadzonej przez kuratorium.

Rzecznik kuratorium podał, że kopia protokołu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi została przekazana do MON.