Zawiadomił prokuraturę w sprawie słów prezydenta Zamościa. "Nie słyszałem o takim skandalu w całej Polsce"

Chodziło mu o prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka, który w niedzielę, 4 lutego, podczas spotkania w ramach akcji PiS "Wolni Polacy #Bądźmyrazem" odniósł się do pytania o składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów, które zarzuca mu prokuratura ( akt oskarżenia trafił do sądu w lipcu zeszłego roku - przyp. red.).

Prezydent stwierdził, że nie podda się "białoruskim metodom"

Poseł: albo prokuratura szantażowała, albo prezydent pomawia prokuraturę

- Nie bardzo bowiem wierzę w to, że prezydent był szantażowany przez prokuratora. Wynika to nawet z kalendarza, bo w czasie gdy prokuratura pracowała nad aktem oskarżenia nie było wyborów samorządowych, a Wnuk dopiero teraz zapowiedział, że będzie kandydował – zaznacza.

Prezydent: powiedziałem, że mi zasugerowano

Sprawa sprzed ośmiu lat

Jak pisaliśmy w lipcu, sprawa dotyczy wydarzeń z 2016 roku, kiedy Rada Miasta Zamościa miała dyskutować nad pozbawieniem mandatu jednego z radnych. Chodziło o to, że miał on być mieszkańcem nie Zamościa, a pobliskiego Sitańca, czego dowodem miało być nagranie wideo. Radny twierdził, że to nieprawda, a nagranie przedstawiające jego z rodziną przed posesją w Sitańcu zostało zrobione z ukrycia przez prezydenta Wnuka kamerą samochodową. Prezydent temu zaprzeczał, twierdził, że nagranie otrzymał od innej, nieznanej osoby i przekazał je przewodniczącemu rady.

Sprawa trafiła do sądu, prezydent oskarżył radnego o zniesławienie. W lipcu 2018 roku sąd uniewinnił jednak radnego uznając, że jego wypowiedzi były prawdziwe. Pełnomocnik radnego złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące składania fałszywych zeznań przez prezydenta.

Fałszywe zeznania i tworzenie fałszywych dowodów

Jak informuje nas prokurator Krystyna Gołąbek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, prezydent został oskarżony o to, że dwukrotnie składając jako świadek zeznania przed sądem, zeznał nieprawdę oraz zataił prawdę "co do okoliczności i daty wejścia w posiadanie nośnika pamięci pendrive oraz daty zapisu tego nagrania wideo w sytuacji, gdy nagranie to zostało wykonane z urządzenia rejestrującego umieszczonego w użytkowanym przez oskarżonego samochodzie".