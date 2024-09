Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom, którzy – jak wynika z ustaleń – niezasadnie użyli wobec zatrzymanego środków przymusu bezpośredniego. Jak informowały lokalne media, interwencja miała miejsce w 2022 roku, kiedy to po raz kolejny mundurowi przyszli do rolnika z okolic Zamościa (woj. lubelskie), szukając groźnego przestępcy. Na nic zdały się tłumaczenia, że to pomyłka. Obezwładnili mężczyznę, skuli go i użyli gazu pieprzowego.